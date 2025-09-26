Hitna pomoć: Mirna noć, bez saobraćajnih nezgoda

N1 Info pre 13 minuta  |  Beta
Hitna pomoć: Mirna noć, bez saobraćajnih nezgoda

Noć u Beogradu protekla je mirno, bez saobraćajnih nezgoda, saopštili su iz Hitne pomoći.

Ekipe te službe intervenisale su 100 puta, od čega je 14 intervencija bilo na javnim mestima, prenela je Radio-televizija Srbije. Za pomoć su najviše zvale osobe sa kardiovaskularnim bolestima. Dežurne zdravstvene ustanove u Beogradu danas su Urgentni centar, Kliničko-bolnički centar (KBC) Zemun, KBC "DR Dragiša Mišović", i Klinika za decu "Tiršova".
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Mirna noć u Beogradu, bez udesa i većih incidenata

Hitna pomoć: Mirna noć u Beogradu, bez udesa i većih incidenata

Blic pre 44 minuta
Veliki broj intervencija Hitne pomoći u Beogradu tokom noći: Za pomoć se najviše javljali hronični bolesnici

Veliki broj intervencija Hitne pomoći u Beogradu tokom noći: Za pomoć se najviše javljali hronični bolesnici

Euronews pre 14 minuta
Mirna noć u Beogradu: Hitnu pomoć najviše zvale osobe sa kardiovaskularnim bolestima

Mirna noć u Beogradu: Hitnu pomoć najviše zvale osobe sa kardiovaskularnim bolestima

Kurir pre 9 minuta
Nesvakidašnja noć u prestonici Hitna pomoć intervenisala samo 100 puta

Nesvakidašnja noć u prestonici Hitna pomoć intervenisala samo 100 puta

Alo pre 39 minuta
Hitna pomoć: Mirna noć u Beogradu, bez udesa i većih incidenata

Hitna pomoć: Mirna noć u Beogradu, bez udesa i većih incidenata

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KBCkliničko bolnički centarDragiša MišovićZemun

Beograd, najnovije vesti »

Hitna pomoć: Mirna noć, bez saobraćajnih nezgoda

Hitna pomoć: Mirna noć, bez saobraćajnih nezgoda

N1 Info pre 13 minuta
Hitna pomoć: Mirna noć u Beogradu, bez udesa i većih incidenata

Hitna pomoć: Mirna noć u Beogradu, bez udesa i većih incidenata

Blic pre 44 minuta
Veliki broj intervencija Hitne pomoći u Beogradu tokom noći: Za pomoć se najviše javljali hronični bolesnici

Veliki broj intervencija Hitne pomoći u Beogradu tokom noći: Za pomoć se najviše javljali hronični bolesnici

Euronews pre 14 minuta
Mirna noć u Beogradu: Hitnu pomoć najviše zvale osobe sa kardiovaskularnim bolestima

Mirna noć u Beogradu: Hitnu pomoć najviše zvale osobe sa kardiovaskularnim bolestima

Kurir pre 9 minuta
Nesvakidašnja noć u prestonici Hitna pomoć intervenisala samo 100 puta

Nesvakidašnja noć u prestonici Hitna pomoć intervenisala samo 100 puta

Alo pre 39 minuta