Hitna pomoć: Mirna noć, bez saobraćajnih nezgoda

Noć u Beogradu protekla je mirno, bez saobraćajnih nezgoda, saopštili su iz Hitne pomoći.

Ekipe te službe intervenisale su 100 puta, od čega je 14 intervencija bilo na javnim mestima, prenela je Radio-televizija Srbije. Za pomoć su najviše zvale osobe sa kardiovaskularnim bolestima. Dežurne zdravstvene ustanove u Beogradu danas su Urgentni centar, Kliničko-bolnički centar (KBC) Zemun, KBC "DR Dragiša Mišović", i Klinika za decu "Tiršova".