Kako se Vučić proveo u Njujorku: Jeo sendvič, popio pivo, tračak svetlosti ne vidi - a ni staru ciglu

N1 Info pre 27 minuta  |  Žaklina Tatalović
Kako se Vučić proveo u Njujorku: Jeo sendvič, popio pivo, tračak svetlosti ne vidi - a ni staru ciglu

Da li zbog sve očitijeg okretanja ka istoku, tek predsednik Srbije i nije imao baš uspešnu misiju u Americi, gde je prisustvovao Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Jeo je sendviče, pio pivo, prisustvovao neformalnim žurkama, jednoj večeri sa suprugom, ali na onoj glavnoj koju je organizovala Amerika, Srbije nije bilo. Omeli su predsednika Srbije, kako kaže bivši ambasador u Sjedinjenim Državama, bilateralni susreti i može biti da je čekao upravo glavnog američkog čoveka za finansije - koji se nije pojavio. Sve u svemu, ne tako dobar provod. "Kako da napravite plan da glavom probijete zid, recite mi - da ga udarite levim ili
