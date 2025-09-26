Stefanović: Zašto Vučić nije bio na Trampovoj večeri i sa kim je imao „važniji“ sastanak?

Borko Stefanović, zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP), oštro je kritikovao predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog navodnog odsustva sa prijema i večere koju je predsednik SAD Donald Tramp organizovao za svetske lidere tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Stefanović je u svom odgovoru na prethodne izjave Ane Brnabić i Marka Đurića postavio niz pitanja: Na kraju izjave, Stefanović simboliku navodnog odsustva i “tužnog, nervoznog, usamljenog Vučića” koji u hodniku UN jede sendvič, koristi kao sliku politike koja Srbiju “vuče na pusto ostrvo izolacije”.