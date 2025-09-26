Stefanović: Zašto Vučić nije bio na Trampovoj večeri i sa kim je imao „važniji“ sastanak?

Stefanović: Zašto Vučić nije bio na Trampovoj večeri i sa kim je imao „važniji“ sastanak?

Borko Stefanović, zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP), oštro je kritikovao predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog navodnog odsustva sa prijema i večere koju je predsednik SAD Donald Tramp organizovao za svetske lidere tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Stefanović je u svom odgovoru na prethodne izjave Ane Brnabić i Marka Đurića postavio niz pitanja: Na kraju izjave, Stefanović simboliku navodnog odsustva i “tužnog, nervoznog, usamljenog Vučića” koji u hodniku UN jede sendvič, koristi kao sliku politike koja Srbiju “vuče na pusto ostrvo izolacije”.
"Mislim da smo bliži kraju rata": Vučić dao intervju za američku televiziju, pohvalio Trampov pristup Ukrajini

Kako se Vučić proveo u Njujorku: Jeo sendvič, popio pivo, tračak svetlosti ne vidi - a ni staru ciglu

Stefanović odgovorio Đuriću i Brnabić: Vučiću Kokeza važniji od Trampa?

Stefanović: S kim je to Vučić imao sastanak dok su svi kod Trampa? Da li je taj neko - Kokeza

Đurić objavio Trampovu pozivnicu Vučiću: Bio pozvan na večeru, ali je u isto vreme imao sastanke

Đurić objavio pozivnicu: Vučić jeste bio pozvan na Trampovu večeru, ali nije mogao da ode

Đurić: Vučić bio pozvan na Trampov prijem u UN, Stefanović plasira neistine

