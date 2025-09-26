Mali: Država će učiniti sve da se sačuva energetska stabilnost zemlje

Politika pre 44 minuta
Mali: Država će učiniti sve da se sačuva energetska stabilnost zemlje

Siniša Mali izjavio država neće dozvoliti da se bilo ko igra sa energetskom stabilnošću Srbije

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da odluka o sankcijama SAD prema Naftnoj industriji Srbije (NIS) nije dobra vest, ali je istakao da će država učiniti sve kako bi sačuvala energetsku stabilnost zemlje. On je za TV Jutronjuz rekao da država neće dozvoliti da se bilo ko igra sa energetskom stabilnošću Srbije. "Sve vreme se trudimo da budemo, kako bi predsednik Vučić rekao, ispod radara. Mala smo, slobodarska i suverena zemlja i želimo da nas konflikti
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Kada i koliko će nas pogoditi sankcije NIS-u? Stručnjak za energetiku tvrdi: „Prvih meseci neće biti većeg uticaja, a potom...“…

Kada i koliko će nas pogoditi sankcije NIS-u? Stručnjak za energetiku tvrdi: „Prvih meseci neće biti većeg uticaja, a potom...“

Dnevnik pre 44 minuta
Mali: Država će učiniti sve da se sačuva energetska stabilnost zemlje

Mali: Država će učiniti sve da se sačuva energetska stabilnost zemlje

B92 pre 44 minuta
Marković: Država ima rezerve, ali ako sankcije NIS-u potraju može biti i nestašica goriva

Marković: Država ima rezerve, ali ako sankcije NIS-u potraju može biti i nestašica goriva

Danas pre 2 sata
Marković: Prvih meseci neće biti nestašica goriva, ali dugoročno slede veliki problemi za NIS

Marković: Prvih meseci neće biti nestašica goriva, ali dugoročno slede veliki problemi za NIS

N1 Info pre 2 sata
Mali o sankcijama NIS-u: Država će učiniti sve da sačuva energetsku stabilnost

Mali o sankcijama NIS-u: Država će učiniti sve da sačuva energetsku stabilnost

Nova ekonomija pre 2 sata
U slučaju sankcija NIS-u neće biti nestašice goriva – dok budu trajale zalihe

U slučaju sankcija NIS-u neće biti nestašice goriva – dok budu trajale zalihe

Vreme pre 2 sata
Odgovor vlasti na sankcije NIS-u: Nije do nas

Odgovor vlasti na sankcije NIS-u: Nije do nas

Vreme pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Siniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Mali o sankcijama NIS-u: Država neće dozvoliti da se bilo ko igra sa energetskom stabilnošću Srbije

Mali o sankcijama NIS-u: Država neće dozvoliti da se bilo ko igra sa energetskom stabilnošću Srbije

RTV pre 19 minuta
Vučić u Njujorku razgovarao sa Netanjahuom

Vučić u Njujorku razgovarao sa Netanjahuom

N1 Info pre 19 minuta
SAD nisu odobrile produženje licence za NIS posle 1. oktobra, sankcije stupaju na snagu

SAD nisu odobrile produženje licence za NIS posle 1. oktobra, sankcije stupaju na snagu

Naslovi.ai pre 18 minuta
Janaf će od SAD tražiti produžetak licence za saradnju sa NIS-om

Janaf će od SAD tražiti produžetak licence za saradnju sa NIS-om

Nova ekonomija pre 19 minuta
Kako do otpremnine nakon otkaza u Nemačkoj?

Kako do otpremnine nakon otkaza u Nemačkoj?

Kamatica pre 3 minuta