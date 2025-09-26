Mali o sankcijama NIS-u: Država će učiniti sve da sačuva energetsku stabilnost

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da odluka o sankcijama SAD prema Naftnoj industriji Srbije (NIS) „nije dobra vest“, te da će država učiniti sve kako bi sačuvala energetsku stabilnost zemlje.

On je za „Euronews“ naglasio da država neće dozvoliti da se bilo ko „igra sa energetskom stabilnošću Srbije“, piše na sajtu te televizije. „Sve vreme se trudimo da budemo, kako bi (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić rekao, ispod radara. Mala smo, slobodarska i suverena zemlja i želimo da nas konflikti velikih sila zaobiđu, ali nažalost, to se ne dešava“, rekao je. Dodao je da „sankcije kreću od 1. oktobra“, ako se, kako je naveo, „ne desi neko čudo“. Srbija je sve