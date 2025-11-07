Velika investicija u Srbiji: Kineski tekstilni gigant "Guan Nan" gradi industrijski park i zapošljava 3.000 ljudi

Kineski tekstilni gigant „Guan Nan“ planira dolazak u Srbiju i zapošljavanje 3.000 radnika, potvrdili su predsednik grupacije i ministarka privrede nakon sastanka u kineskoj opštini Kećao.

Ministarka Adrijana Mesarović najavila je i da kompanija „Šenči“, koja već posluje u Kragujevcu, planira proširenje proizvodnje i otvaranje do 300 novih radnih mesta. Za izgradnju industrijskog parka kompanije „Guan Nan“, u kojem bi se proizvodilo sve, od konca do gotovih proizvoda, biće potrebno 100 hektara zemljišta i kvalifikovana radna snaga, rekao je investitor. Lokacija još nije konačno određena, a prema rečima ministarke Mesarović, u užem izboru su Ćuprija i