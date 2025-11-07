Velika investicija u Srbiji: Kineski tekstilni gigant "Guan Nan" gradi industrijski park i zapošljava 3.000 ljudi

Kurir pre 1 sat
Velika investicija u Srbiji: Kineski tekstilni gigant "Guan Nan" gradi industrijski park i zapošljava 3.000 ljudi

Kineski tekstilni gigant „Guan Nan“ planira dolazak u Srbiju i zapošljavanje 3.000 radnika, potvrdili su predsednik grupacije i ministarka privrede nakon sastanka u kineskoj opštini Kećao.

Ministarka Adrijana Mesarović najavila je i da kompanija „Šenči“, koja već posluje u Kragujevcu, planira proširenje proizvodnje i otvaranje do 300 novih radnih mesta. Za izgradnju industrijskog parka kompanije „Guan Nan“, u kojem bi se proizvodilo sve, od konca do gotovih proizvoda, biće potrebno 100 hektara zemljišta i kvalifikovana radna snaga, rekao je investitor. Lokacija još nije konačno određena, a prema rečima ministarke Mesarović, u užem izboru su Ćuprija i
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Kineska fabrika „Guan Nan“ otvara postrojenje u Srbiji: U planu zapošljavanje 3.000 ljudi

Kineska fabrika „Guan Nan“ otvara postrojenje u Srbiji: U planu zapošljavanje 3.000 ljudi

Nova ekonomija pre 4 sati
Kontrola štete: Vlast najavljuje da navodno dolaze Kinezi, možda u Vranje

Kontrola štete: Vlast najavljuje da navodno dolaze Kinezi, možda u Vranje

Vranje news pre 3 sata
Kineski Guan Nan u Srbiji otvara 3.000 novih radnih mesta u tekstilnoj industriji

Kineski Guan Nan u Srbiji otvara 3.000 novih radnih mesta u tekstilnoj industriji

Biznis.rs pre 3 sata
Kineski Guan Nan u Srbiji otvara 3.000 novih radnih mesta u tekstilnoj industriji

Kineski Guan Nan u Srbiji otvara 3.000 novih radnih mesta u tekstilnoj industriji

NIN pre 3 sata
Kineski "Guan Nan" stiže u Srbiju – 3.000 novih radnih mesta u tekstilnoj industriji

Kineski "Guan Nan" stiže u Srbiju – 3.000 novih radnih mesta u tekstilnoj industriji

Sputnik pre 3 sata
Mesarović: Kineska firma planira da zaposli preko 3.000 ljudi u Srbiji

Mesarović: Kineska firma planira da zaposli preko 3.000 ljudi u Srbiji

Radio 021 pre 3 sata
Kineski "Guan Nan" stiže u Srbiju – 3.000 novih radnih mesta u tekstilnoj industriji

Kineski "Guan Nan" stiže u Srbiju – 3.000 novih radnih mesta u tekstilnoj industriji

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ĆuprijaKinaKragujevacIzboritekstilna industrijaInvesticijeindustrijski park

Ekonomija, najnovije vesti »

Nove maksimalne cene goriva u Srbiji i povlačenje ponude Gunvora za Lukoil

Nove maksimalne cene goriva u Srbiji i povlačenje ponude Gunvora za Lukoil

Naslovi.ai pre 3 minuta
Cijene hrane pale i u listopadu

Cijene hrane pale i u listopadu

SEEbiz pre 2 minuta
Bugarska usvojila zakon o preuzimanju kontrole nad rafinerijom ruskog Lukoila

Bugarska usvojila zakon o preuzimanju kontrole nad rafinerijom ruskog Lukoila

Slobodna Evropa pre 7 minuta
Preokret za ruski Lukoil: Gunvor odustao od kupovine, Amerika nije dala saglasnost, a Tramp ih nazvao „pijunima Kremlja“

Preokret za ruski Lukoil: Gunvor odustao od kupovine, Amerika nije dala saglasnost, a Tramp ih nazvao „pijunima Kremlja“

Mondo pre 2 minuta
Preokret za ruski Lukoil: Gunvor odustao od kupovine, Amerika nije dala saglasnost, a Tramp ih nazvao „pijunima Kremlja“ –…

Preokret za ruski Lukoil: Gunvor odustao od kupovine, Amerika nije dala saglasnost, a Tramp ih nazvao „pijunima Kremlja“ – Može li se prevazići kriza i spasti o

Kurir pre 2 minuta