Kineski Guan Nan u Srbiji otvara 3.000 novih radnih mesta u tekstilnoj industriji

Biznis.rs pre 2 sata  |  Redakcija Biznis.rs
Kineski Guan Nan u Srbiji otvara 3.000 novih radnih mesta u tekstilnoj industriji

Lokacija još nije potvrđena, u igri Ćuprija i Vranje

Kineski tekstilni gigant Guan Nan dolazi u Srbiju i zaposliće 3.000 ljudi, potvrdili su predsednik te grupacije i ministarka privrede Andrijana Mesarović posle sastanka u kineskoj opštini Kećao, objavio je RTS, prenosi Beta. Za izgradnju industrijskog parka kompanije Guan Nan u kojem će se izrađivati sve – od konca do finalnih proizvoda, potrebno je, po proceni investitoram 100 hektara zemljišta i obučena radna snaga. Lokacija još nije potvrđena, a prema rečima
Otvori na biznis.rs

Povezane vesti »

Velika investicija u Srbiji: Kineski tekstilni gigant "Guan Nan" gradi industrijski park i zapošljava 3.000 ljudi

Velika investicija u Srbiji: Kineski tekstilni gigant "Guan Nan" gradi industrijski park i zapošljava 3.000 ljudi

Kurir pre 20 minuta
Kineska fabrika „Guan Nan“ otvara postrojenje u Srbiji: U planu zapošljavanje 3.000 ljudi

Kineska fabrika „Guan Nan“ otvara postrojenje u Srbiji: U planu zapošljavanje 3.000 ljudi

Nova ekonomija pre 2 sata
Kontrola štete: Vlast najavljuje da navodno dolaze Kinezi, možda u Vranje

Kontrola štete: Vlast najavljuje da navodno dolaze Kinezi, možda u Vranje

Vranje news pre 2 sata
Kineski Guan Nan u Srbiji otvara 3.000 novih radnih mesta u tekstilnoj industriji

Kineski Guan Nan u Srbiji otvara 3.000 novih radnih mesta u tekstilnoj industriji

NIN pre 2 sata
Kineski "Guan Nan" stiže u Srbiju – 3.000 novih radnih mesta u tekstilnoj industriji

Kineski "Guan Nan" stiže u Srbiju – 3.000 novih radnih mesta u tekstilnoj industriji

Sputnik pre 2 sata
Mesarović: Kineska firma planira da zaposli preko 3.000 ljudi u Srbiji

Mesarović: Kineska firma planira da zaposli preko 3.000 ljudi u Srbiji

Radio 021 pre 1 sat
Kineski "Guan Nan" stiže u Srbiju – 3.000 novih radnih mesta u tekstilnoj industriji

Kineski "Guan Nan" stiže u Srbiju – 3.000 novih radnih mesta u tekstilnoj industriji

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSVranjeĆuprijasrbija

Ekonomija, najnovije vesti »

Huawei Watch Ultimate 2: Stvoren za one koji ne poznaju granice

Huawei Watch Ultimate 2: Stvoren za one koji ne poznaju granice

Benchmark pre 14 minuta
Suočen sa opstrukcijama Saša Đođević predsednika Saveza samostalnih sindikata Kragujevca podneo ostavku

Suočen sa opstrukcijama Saša Đođević predsednika Saveza samostalnih sindikata Kragujevca podneo ostavku

Danas pre 30 minuta
Velika investicija u Srbiji: Kineski tekstilni gigant "Guan Nan" gradi industrijski park i zapošljava 3.000 ljudi

Velika investicija u Srbiji: Kineski tekstilni gigant "Guan Nan" gradi industrijski park i zapošljava 3.000 ljudi

Kurir pre 20 minuta
Limit od šest miliona dinara koči razvoj preduzetnika

Limit od šest miliona dinara koči razvoj preduzetnika

Biznis.rs pre 4 minuta
Grad Niš od Vojske kupuje kompleks u naselju Crvena zvezda za 1,2 miliona evra

Grad Niš od Vojske kupuje kompleks u naselju Crvena zvezda za 1,2 miliona evra

Južne vesti pre 30 minuta