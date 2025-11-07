Mesarović: Kineska firma planira da zaposli preko 3.000 ljudi u Srbiji

Kineski tekstilni gigant "Guan Nan" dolazi u Srbiju i zaposliće 3.000 ljudi, potvrdili su predsednik grupacije Caj Šoking i ministarka privrede Adrijana Mesarović posle sastanka u kineskoj opštini Kećao.

Za izgradnju industrijskog parka kompanije "Guan Nan" u kojem će se izrađivati sve – od konca do finalnih proizvoda, potrebno je 100 hektara zemljišta i obučena radna snaga, rekao je investitor, prenosi RTS. Lokacija još nije potvrđena, a prema rečima ministarke Adrijane Mesarović, u igri su Ćuprija i Vranje. Predsednik grupacije Caj Šoking poručuje da bi ovo bila prva njegova evropska investicija i da je Srbija povoljna zemlja za ulaganje. Potpredsednica Vlade