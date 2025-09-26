OKO: NIS i američke sankcije - da li je sreda Dan D i šta čeka potrošače na pumpama

Nekadašnji pomoćnik ministra energetike za naftu i gas Raša Kojčić rekao je povodom mogućeg stupanja američkih sankcija NIS-u 1. oktobra da sve rafinerije imaju zalihe derivata, imaju naftna skladišta, pretpostavlja da se NIS snabdeo i da neće biti poremećaja do krajnjih potrošača. Finansijski konsultant Vladan Pavlović ističe da iako je količina zaliha državna tajna, može da se nasluti da su one dovoljne za tri meseca. Urednica ekonomije u listu "Politika" Jasna Petrović-Stojanović ističe da nema potvrdu

Naftnoj industriji Srbije (NIS) ostalo je još nekoliko dana do 1. oktobra i stupanja na snagu američkih sankcija. Šta to znači za građane, šta za NIS, šta za srpsku privredu, a šta za 13.500 zaposlenih u ovoj kompaniji? Može li nekako da se dogodi čudo, pa da sankcije ponovo budu odložene? Ili je sreda dan "De" za NIS? Uoči dana kada je najavljeno da će stupiti sankcije NIS-u, finansijski konsultant Vladan Pavlović kaže za emisiju Oko da će gorivo ipak sipati