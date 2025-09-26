Predsednik Poljske: Obaraćemo ruske avione; Peskov: Takve izjave mogu dovesti do opasnih posledica

RTS pre 1 sat
Rat u Ukrajini – 1.311. dan. Najmanje devet osoba je povređeno u ukrajinskom vazdušnom napadu na selo Bela Berezka u ruskoj Brjanskoj oblasti, saopštio je guverner te oblasti. Udari su, osim Brjanske, pogodili i Rostovsku i Krasnodarsku oblast. Poljski predsednik Karol Navrocki poručio je da Varšava neće tolerisati kršenje vazdušnog prostora i da će obarati ruske vojne avione ukoliko ne odstupe nakon upozorenja. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Zapad, kroz NATO i Evropsku uniju,

Lukašenko: Kijev treba da prihvati Putinov predlog Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko rekao je nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom da je na stolu "dobar predlog“ koji bi ukrajinsko rukovodstvo trebalo da prihvati ako ne želi da izgubi celu zemlju. Lukašenko, govoreći nakon sastanka sa Putinom u Moskvi koji je trajao više od pet sati, nije rekao šta predlog podrazumeva. (Reuters) Opširnije Kraće Sijarto: Zelenski počinje da ludi Mađarski
