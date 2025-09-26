Zelenski: Zemlje NATO-a trebalo je da obore ruske avione i dronove

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da je uveren da su zemlje članice NATO-a trebalo da obore sve ruske dronove i avione koji su napali njihov vazdušni prostor.

Zelenski je u intervjuu za “Axios”, neposredno pre nego što je napustio Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija u Njujorku i krenuo nazad za Kijev, rekao da je dosadašnji odgovor članica NATO na upad ruskih dronova i aviona, i kršenje vazdušnog prostora u Poljskoj i Rumuniji, kao i na incidente sa dronovima u Danskoj i Norveškoj bio slab i nedovoljan, prenosi “Ukrinform”. – Da. Mislim da jeste. Reakcija je bila slaba. Zato je on (ruski predsednik Vladimir Putin)