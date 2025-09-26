Srednji kurs dinara za evro 117,2058 dinara

RTV pre 13 minuta  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,2058 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,2058 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, a od početka godine za 0,2 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar niži je za 0,6 odsto i iznosi 100,2873 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru viši je za 0,4 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 4,8 odsto, a od početka godine za 12,1 odsto.
Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

