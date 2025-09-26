Kurs evra za danas: Nbs objavila kursnu listu vrednosti stranih valuta

Zvanični srednji kurs biće danas 117,2058 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Zvanični srednji kurs juče je bio 117,1896 dinara za evro. Danas će dinar prema evru vredeti isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i 0,2 odsto manje nego na početku ove godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara. (Beta/MONDO)