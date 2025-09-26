Koković otkrio tri ključne stvari za uspeh protiv Vojvodine!

Posle tri utakmice bez pobede, za ekipu Železničara predstojeći duel sa Vojvodinom u Novom Sadu ima još veći značaj.

Biće to utakmica 10. kola Super lige Srbije, zakazana za subotu od 19.30 na novosadskom ''Karađorđu'', a danas ju je na pres konferenciji najavio trener Železničara Radomir Koković. ''Mi izlazimo iz utakmice koju smo izgubili kod kuće. Mi smo prošlo kolo odigrali jako dobru utakmicu u svim fazama. Bilo je puno dobrih stvari, sad ćete vi da me pitate kako je bilo dobrih stvari, a izgubili smo… Bilo ih je, i moramo da težimo tome da, nezavisno od rezultata, pobedili