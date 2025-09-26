Veslanje: Mačković i Pimenov vicešampioni sveta

Reprezentativci Srbije, veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, okitili su se vicešampionskom titulom na Svetskom prvenstvu. Osvojili su srebrnu medalju u disciplini dubl skul na 2.000 metara u Šangaju.

Srpski dvojac je do finala stigao pobedama u kvalifikacionoj, a potom i u polufinalnoj grupi. U odlučujućoj trci zaveslali su do vremena 6:13.57, što im je donelo drugo mesto i srebro. - Nakon osvajanja prvog mesta u Lucernu na Svetskom kupu, znali smo da ćemo biti među favoritima za medalje na ovom takmičenju. Svesni smo koliko je truda i rada celog tima uloženo u ovu medalju. Osećaj je fenomenalan. Još smo pod utiskom ovog istorijskog uspeha za srpsko veslanje,