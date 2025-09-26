Ovo je značenje svih tetovaža Mike Murinena, jedna je posebna i uliva strah

Telegraf pre 35 minuta  |  Telegraf.rs
Ovo je značenje svih tetovaža Mike Murinena, jedna je posebna i uliva strah

Kao grom iz vedra neba odjeknula je vest da je najbolji mladi košarkaš na nedavno završenom Eurobasketu Mika Murinen, potpisao za Partizan.

Mladi Finac oduševio je sve na Evropskom prvenstvu na kojem je n ažžalost izbacio Srbiju i doprineo da njegov tim osovji četvrto mesta. Odmah pošto je predsednik KK Partizan, Ostoja Mijailović objavio ovu vest, navijači su je prihvatili sa oduševljenjem. Ovaj osamnaestogodišnjak je u meču protiv Srbije za dvanaest minuta na terenu Srbiji ubacio devet poena, uspeo da se unese u lice kapitenu Srbije Stefanu Joviću, a igrom slučaja sada dolazi baš u zemlju koju je
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Posle Murinena: Partizan dovodi plejmejkera iz NBA lige?

Posle Murinena: Partizan dovodi plejmejkera iz NBA lige?

Kurir pre 59 minuta
„Dolazak Murinena je dokaz da Partizan veoma dobro radi sa mladim igračima – Tristan blista u NBA“

„Dolazak Murinena je dokaz da Partizan veoma dobro radi sa mladim igračima – Tristan blista u NBA“

Nova pre 55 minuta
Nakon Murinena, stiže i NBA igrač! Partizan dovodi košarkaša Golden Stejta?!

Nakon Murinena, stiže i NBA igrač! Partizan dovodi košarkaša Golden Stejta?!

Večernje novosti pre 55 minuta
Partizan našao plejmejkera u Golden Stejtu?!

Partizan našao plejmejkera u Golden Stejtu?!

B92 pre 1 sat
Partizan pronašao plejmejkera u Golden Stejtu: Da li je na njega mislio Ostoja Mijailović?

Partizan pronašao plejmejkera u Golden Stejtu: Da li je na njega mislio Ostoja Mijailović?

Telegraf pre 54 minuta
Vanja najavio sezonu Partizana i pohvalio pojačanja: "Parker, Dilan i Šejk znaju gde su došli i ko je trener"

Vanja najavio sezonu Partizana i pohvalio pojačanja: "Parker, Dilan i Šejk znaju gde su došli i ko je trener"

Telegraf pre 1 sat
Partizan ne staje, dolazi plejmejker Golden Stejta: Taran Armstrong uveliko pregovara sa crno-belima

Partizan ne staje, dolazi plejmejker Golden Stejta: Taran Armstrong uveliko pregovara sa crno-belima

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanEvropsko prvenstvoEurobasketEvroligaABA ligakk partizan

Sport, najnovije vesti »

„Sada je vreme da FIFA i UEFA deluju“: Predsednik Fudbalskog saveza Turske traži da se suspenduje Izrael

„Sada je vreme da FIFA i UEFA deluju“: Predsednik Fudbalskog saveza Turske traži da se suspenduje Izrael

Danas pre 55 minuta
Ostoja Mijailović: „Vučić me nije prevario ni za jedan cent“

Ostoja Mijailović: „Vučić me nije prevario ni za jedan cent“

Danas pre 20 minuta
Novi Beograd i Zvezda otvorili novu sezonu Regionalne lige

Novi Beograd i Zvezda otvorili novu sezonu Regionalne lige

Danas pre 1 sat
„Koliko bacaš, toliko plaćaš“: Privrednici o naplati i smanjenju komunalnog otpada

„Koliko bacaš, toliko plaćaš“: Privrednici o naplati i smanjenju komunalnog otpada

Danas pre 1 sat
Zvezda objavila koliko je sezonskih karata prodato

Zvezda objavila koliko je sezonskih karata prodato

Danas pre 2 sata