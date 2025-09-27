Rusi tuku po Ukrajini, u toku je masovan napad Pogođeni civilni objekti, ima povređenih

Alo pre 1 sat
Ruske snage izvele su najmanje dva napada na Zaporožje, pogodile su civilni infrastrukturni objekat, a preliminarni izveštaji ukazuju da ima povređenih, objavila je zaporoška oblasna vojna administracija (OVA) na kanalu Telegram

"Rusi su napali civilni infrastrukturni objekat", navodi se u izveštaju, prenosi Ukrinform. Prema rečima šefa OVA Ivana Fedorova, postoje preliminarni izveštaji o povređenima. "Rusi su najmanje dva puta napali Zaporožje. Zgrada prodavnice je delimično uništena", napisao je Fedorov.
Blic pre 1 sat
