Bugarski odbojkaši u finalu svetskog prvenstva

B92 pre 12 minuta
Veliki uspeh postigla je najbolja odbojkaška reprezentacija Buagrske - plasirala se u finale svetskog prvenstva u Indoneziji pobedom nad Češkom 3:1.

Po setovima selekcija naših komšija slavila je rezultatom 25:20, 23:25, 25.21, 25:22. U finalu, Bugarska će igrati boljeg iz velikog okršaja Poljske i Italije. Bugarima je ovo drugo finale svetskog prvenstva, prvo su igrali 1970. godine kada su bili domaćini, otuda je ovaj uspeh dobija na težini jer je ostvaren daleko od kuće. Ekipa selektora Đanlorenca Blenđinija je do meča sa Česima ostvarila sve pobede, tri u grupi (Nemačka, Slovenija i Čile), u osmini finala
