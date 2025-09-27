Stravična nesreća: Automobil sleteo s puta, smrskani delovi svuda po kolovozu

B92 pre 8 minuta
Stravična nesreća: Automobil sleteo s puta, smrskani delovi svuda po kolovozu

Tokom jutanjih sati na magistralnom putu Užice-Sevojno došlo je do teške saobraćajne nesreće kada su se sudarila tri vozila, jedno lice je nastradalo a jedno povređeno.

"U sudaru su učestvovali fiat, audi i opel. Nasred kolovoza su ostala smrskana vozila, jedno je sletelo sa magistrale. Slika je zastrašujuća", kaže jedan od očevidaca za RINU. Povređeni muškarac je vozilom Hitne pomoći prevezen u užičku bolnicu. Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen.
