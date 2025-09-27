Centar za društvenu stabilnost pozvao građane protiv blokada u protestnu šetnju do RTS

Beta pre 58 minuta

Centar za društvenu stabilnost (CDS) najavio je da će sutra popodne građani koji se protive blokadama, održati u Beogradu protestnu šetnju do zgrade Radio televizije Srbije (RTS), u Takovskoj ulici.

"Zajednički ćemo uputiti zahtev javnom servisu da istinito, sveobuhvatno i odgovorno izveštava o događajima koji se tiču svih građana", naveo je CDS u pozivu, koji prenose provladini mediji.

Kako je najavljeno, sutra sa početkom u 17.00 časova u više od 200 gradova počeće skupovi protiv blokada i očekuje se više od 200.000 građana, "koji će poslati snažnu poruku da je vreme da se protivzakonite blokade, nasilje i društvene podele unutar našeg naroda zaustave".

(Beta, 27.09.2025)