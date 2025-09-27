(Foto): Đurić sa ministrom spoljnih poslova Burkine Faso na marginama gs UN u Njujorku

Blic pre 4 sati
(Foto): Đurić sa ministrom spoljnih poslova Burkine Faso na marginama gs UN u Njujorku

Šef srpske diplomatije Marko Đurić razgovarao je danas u Njujorku, na marginama 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, sa ministrom spoljnih poslova, regionalne saradnje i dijaspore Republike Burkine Faso Karamokom Žanom Mari Traoreom o potencijalima za saradnju dve zemlje.

Ministar Đurić izrazio je uverenje da će u narednom periodu doći do intenziviranja političkog dijaloga i unapređenja saradnje, kao i do razmene poseta na visokom i najvišem nivou. Uputio je i poziv ministru Traoreu da poseti Srbiju, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova. Đurić je naglasio da Srbija visoko ceni podršku Burkine Faso po pitanju očuvanja suvereniteta i teritorijalne celovitosti Republike Srbije. Razgovarajući o unapređenju odnosa i mogućnosti
Srbija i Honduras ukinuli vize

"Srbija dobro mesto za susret Trampa i Putina": Vučić: Poznati smo kao nacija po svom gostoprimstvu

"Psihološki rat protiv Srpske liste se nastavlja": Kandidat za gradonačelnika Zubinog Potoka odgovara na napade: Nemam veze sa…

Srbija centar: Situacija u Loznici zahteva ostavku Orlića i Dačića

(Foto): Đurić u Njujorku sa predstavnicima Američko-jevrejskog komiteta

"Ovde su svi došli da iskopaju dublje rovove": Vučić na američkoj televiziji: Sledeća godina će biti godina sa najviše sukoba…

