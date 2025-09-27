Srbija i Honduras ukinuli vize

Srbija i Honduras potpisali su sporazum o uzajamnom ukidanju viza, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i dodalo da je tekst potpisan na sastanku njihovih ministara u Njujorku, tokom 80. zasedanja Generalne skupštine UN.

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je s ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje Hondurasa Havijerom Efrainom Bu Sotoom o daljem unapređenju saradnje, značaju redovne komunikacije dva ministarstva spoljnih poslova i pozvao ga u posetu. Đurić je rekao da očekuje da će Honduras uskoro i pisanim putem potvrditi učešće na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu. Sastanku je prisustvovao predsednik Privredne komore Srbije Marko