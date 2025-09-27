Hemija kao predstava: Evropska noć istraživača u Srbiji: Naučne čarolije na 55 lokacija širom zemlje (foto)

U okviru 16. Evropske noći istraživača danas je organizovano više od 200 aktivnosti na 55 lokacija širom Srbije.

Na Platou ispred Fakulteta za fizičku hemiju posetioci imaju priliku da se upoznaju sa konceptom nasleđivanja i genetičkih mutacija, čuju nešto o inovacijama u lečenju štitaste žlezde ili o ribicama zebricama koje pomažu u pronalaženju novih terapija, ali i da svedoče tome kako hemija u samo jednoj noći može izazvati hiljadu reakcija. Zaduženi za izvođenje eksperimenata kažu da je deci najzanimljivije pravljenje tzv. "ljigavaca", šarene lepljive mase koju deca