(Mape) "ruska zimska oluja stiže u Srbiju": Evo gde će od nedelje da pada sneg! Kreće smrzavanje, a onda polarni vrtlog donosi pahulje i u gradove

Prodor hladnog vazduha spustio je temperature sa tropskih 32-33 stepena na oko 22 stepena, a narednih dana očekuje se da bude hladnije za koji stepen i da sledeće nedelje, od 1. oktobra dođe do novog i jačeg prodora hladnoće sa padom na minimalne temperature od 8 do 12 stepeni, maksimalne 14 do 18 stepeni, i kako poručuje meteorolog Ivan Ristić, pašće i prvi sneg!

- Od četvrtka, 2. oktobra, sa prodorom još hladnijeg fronta, temperatura će pasti na 0 stepeni na Kopaoniku, a kiša će preći u sneg. Taj hladan vazduh koji stiže iz Rusije Italijani tako zovu "ruska zimska oluja". Pred nama je prvi ski vikend. Brzo će se otopiti sneg i tek u trećoj dekadi, posle Miholjskog leta, koje će trajati od oko 13 do 20. oktobra, sa novim i jačim zahlađenjem možemo ponovo očekivati snežne padavine na višim planinama – kaže Ivan Ristić. Na
