Promenljivo i vetrovito vreme u Srbiji uz lokalne pljuskove i pad temperature

Danas se očekuje promenljivo vreme sa vetrom u košavskom području i lokalnim pljuskovima, dok će narednih dana temperature pasti i moguće je pojavljivanje prvog snega.

Danas će u Srbiji biti promenljivo vreme sa vetrom u košavskom području, mestimičnom kišom ili pljuskovima na jugoistoku, jugu i jugozapadu, kao i ponegde u Podrinju. Vetar će biti slab do jak jugoistočni, sa olujnim udarima na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Temperatura će se kretati od 10 do 15 stepeni ujutru, a dnevna od 18 do 22 stepena. RTV Mondo Telegraf Danas Alo Blic Dnevnik

Narednih dana očekuje se dalji pad temperatura uz svežije vreme i mogućnost pojave prvog snega, naročito od 1. oktobra, kada će minimalne temperature pasti na 8 do 12 stepeni, a maksimalne na 14 do 18 stepeni. Meteorolog Ivan Ristić najavljuje i sneg na planinama od 2. oktobra. Sutra će biti promenljivo oblačno sa kišom i pljuskovima u brdsko-planinskim predelima, a vetar će skretati na severni i severoistočni pravac. Košava će od sutra slabeti i prestajati, a u drugoj polovini nedelje očekuje se novo zahlađenje sa jakim severnim vetrom i olujnom burom na Jadranu. Blic Novi magazin Mondo Dnevnik