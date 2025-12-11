(Video) Novosađani, pažljivo za volanom: Magla se spustila na grad, na Kameničkom putu i u Ribnjaku ne vidi se prst pred okom…

U Vojvodini, na području Beograda, u delu zapadne Srbije, na severu Šumadije i Velikog Pomoravlja magla uz smanjenu vidljivost na 200 do 500 m, lokalno i ispod 100 m, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Magla će se na ovom području zadržati u toku celog dana. U petak i za dane vikenda (12 - 14.12.) magla i niska oblačnost će se proširiti na većinu krajeva Srbije, a pretežno sunčano vreme zadržaće se samo u rubnim brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije, kao i u delovima Timočke Krajine. Početkom naredne sedmice magla se uglavnom očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana, uz slabu do umerenu oblačnost, ponovo biti i sunčanih