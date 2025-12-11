Zimske vremenske prilike u Srbiji: magla, niska oblačnost i najave snega krajem decembra

Naslovi.ai pre 12 minuta
Zimske vremenske prilike u Srbiji: magla, niska oblačnost i najave snega krajem decembra

Stabilno i suvo vreme sa maglom u nizijama i toplijim planinskim predelima, uz najave snežnih padavina i ledenih dana krajem meseca.

U Srbiji se trenutno zadržava stabilno i suvo vreme pod uticajem anticiklona, sa temperaturnom inverzijom koja donosi maglu i nisku oblačnost u nizijskim predelima, naročito na severu i zapadu zemlje, uključujući Beograd i Vojvodinu. U brdsko-planinskim krajevima je uglavnom sunčano i toplije, sa temperaturama koje na planinama dostižu i do 16 stepeni, dok su u nizijama i kotlinama niže, oko 2 do 6 stepeni. Mondo RTS N1 Info Telegraf Telegraf

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja zbog guste magle sa smanjenom vidljivošću ispod 200 metara u Vojvodini, Beogradu, zapadnoj Srbiji, Šumadiji i Velikom Pomoravlju, koja će se zadržati tokom celog dana. Magla otežava saobraćaj i vožnju, pa AMSS savetuje oprez i korišćenje glavnih putnih pravaca. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok teretnjaci čekaju do osam sati na izlazu iz zemlje. Ozon Glas Zaječara Novi magazin Radio 021

Meteorolog Đorđe Đurić najavljuje mogućnost snega oko 25. decembra, uz ledene dane i značajniju promenu vremena krajem meseca, što bi moglo doneti beli Božić i Novu godinu. Polarni vrtlog i skandinavski blok utiču na ovu promenu. Dnevnik Mondo Blic Mondo

U Novom Sadu će petak biti maglovit sa temperaturama od 3 do 6 stepeni, uz nepovoljne uslove za vožnju zbog magle i poledice. Radio 021

Povezane vesti »

Poznato kada će padati sneg u Srbiji: Ovo je datum početka zimskog vremena

Poznato kada će padati sneg u Srbiji: Ovo je datum početka zimskog vremena

Mondo pre 16 minuta
Otkrivamo da li zima i sneg stižu u Srbiju oko ovog datuma

Otkrivamo da li zima i sneg stižu u Srbiju oko ovog datuma

Telegraf pre 1 sat
Hladan i maglovit petak u Novom Sadu: Šta vas sve očekuje?

Hladan i maglovit petak u Novom Sadu: Šta vas sve očekuje?

Radio 021 pre 2 sata
Vremenska prognoza 12. decembar 2025.

Vremenska prognoza 12. decembar 2025.

RTS pre 2 sata
U Vojvodini, zbog magle, vidljivost smanjena i na 50 metara

U Vojvodini, zbog magle, vidljivost smanjena i na 50 metara

Radio 021 pre 3 sata
Radari detektuju retrogradni signal: Polarni vrtlog i "Skandinavski blok" pritiskaju dugme za početak prave zime

Radari detektuju retrogradni signal: Polarni vrtlog i "Skandinavski blok" pritiskaju dugme za početak prave zime

Blic pre 4 sati
Vidljivost je zbog magle smanjena i na ispod 100 metara, biće je do vikenda: Savetuje se oprezna vožnja

Vidljivost je zbog magle smanjena i na ispod 100 metara, biće je do vikenda: Savetuje se oprezna vožnja

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSneg

Društvo, najnovije vesti »

Novi Sad: Roditelji učenika OŠ Prva vojvođanska brigada najavili krivične prijave protiv nadležnih

Novi Sad: Roditelji učenika OŠ Prva vojvođanska brigada najavili krivične prijave protiv nadležnih

Danas pre 22 minuta
Rektorski kolegijum i dekani Beogradskog univerziteta oštro odgovorili revizoru: Skandalozno postupanje DRI

Rektorski kolegijum i dekani Beogradskog univerziteta oštro odgovorili revizoru: Skandalozno postupanje DRI

Danas pre 1 sat
Geneza Nenada Stefanovića, najmoćnijeg tužioca u Srbiji

Geneza Nenada Stefanovića, najmoćnijeg tužioca u Srbiji

Danas pre 1 sat
„Moj opstanak zavisi od Dragana Bujoševića“: Smenjeni urednik noćnih vesti RTS-a najavljuje štrajk glađu

„Moj opstanak zavisi od Dragana Bujoševića“: Smenjeni urednik noćnih vesti RTS-a najavljuje štrajk glađu

Danas pre 1 sat
Za jedan od najiritantnijih poteza vozača najviše krive one koje voze baš BMW! Zbog ovoga su se vozači i tukli na ulici, a evo…

Za jedan od najiritantnijih poteza vozača najviše krive one koje voze baš BMW! Zbog ovoga su se vozači i tukli na ulici, a evo šta kaže zakon

Blic pre 1 sat