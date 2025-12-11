Zimske vremenske prilike u Srbiji: magla, niska oblačnost i najave snega krajem decembra

Naslovi.ai pre 12 minuta

Stabilno i suvo vreme sa maglom u nizijama i toplijim planinskim predelima, uz najave snežnih padavina i ledenih dana krajem meseca.

U Srbiji se trenutno zadržava stabilno i suvo vreme pod uticajem anticiklona, sa temperaturnom inverzijom koja donosi maglu i nisku oblačnost u nizijskim predelima, naročito na severu i zapadu zemlje, uključujući Beograd i Vojvodinu. U brdsko-planinskim krajevima je uglavnom sunčano i toplije, sa temperaturama koje na planinama dostižu i do 16 stepeni, dok su u nizijama i kotlinama niže, oko 2 do 6 stepeni. Mondo RTS N1 Info Telegraf Telegraf

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja zbog guste magle sa smanjenom vidljivošću ispod 200 metara u Vojvodini, Beogradu, zapadnoj Srbiji, Šumadiji i Velikom Pomoravlju, koja će se zadržati tokom celog dana. Magla otežava saobraćaj i vožnju, pa AMSS savetuje oprez i korišćenje glavnih putnih pravaca. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok teretnjaci čekaju do osam sati na izlazu iz zemlje. Ozon Glas Zaječara Novi magazin Radio 021

Meteorolog Đorđe Đurić najavljuje mogućnost snega oko 25. decembra, uz ledene dane i značajniju promenu vremena krajem meseca, što bi moglo doneti beli Božić i Novu godinu. Polarni vrtlog i skandinavski blok utiču na ovu promenu. Dnevnik Mondo Blic Mondo

U Novom Sadu će petak biti maglovit sa temperaturama od 3 do 6 stepeni, uz nepovoljne uslove za vožnju zbog magle i poledice. Radio 021