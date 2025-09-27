Ne koristite "tajlenol"! Tramp opet upozorava trudnice i roditelje na opasnosti leka i kombinovanih vakcina koji povezuje sa autizmom

Američki predsednik Donald Tramp ponovio je poziv trudnicama i maloj deci da prestanu da koriste popularni lek protiv bolova Tajlenol, koji je ranije povezao sa pojavom autizma kod dece.

Tramp je u objavi na svojoj mreži Truth Social ponovo pozvao da se kombinovana vakcina protiv malih boginja, zauški i rubeola podeli na odvojene doze i da deca ne primaju vakcinu protiv hepatitisa B, koja se obično daje u prvih 24 sata nakon rođaja, pre 12 godina starosti, prenosi Rojters. "Trudnice, ne koristite Tajlenol osim ako je apsolutno neophodno, ne dajte tajlenol svom malom detetu bukvalno ni iz kakvog razloga, podelite MMR vakcinu na tri potpuno odvojene