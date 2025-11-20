Policija: Zbog požara u Vjesnikovom soliteru u Zagrebu uhapšena jedna mlađa osoba

Zbog požara u zgradi Vjesnika u Zagrebu uhapšena je jedna mlađa osoba, saopštila je zagrebačka policija.

Od trenutka saznanja za požar u poslovnoj zgradi Vjesnika, odnosno od samog početka, policija je, uz obezbeđenje mesta događaja i preduzimanje mera radi sigurnosti građana, započela kriminalističko istraživanje, prenosi N1 Zagreb. Policija je navela da je kriminalističkim istraživanjem bilo obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, od kojih je jedna uhapšena i nad njom se sprovodi kriminalističko istraživanje. Požar u zgradi Vjesnika izbio je u ponedeljak uveče i vatra je