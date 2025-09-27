Novi incident u Danskoj: Dronovi kružili iznad najveće vojne baze: "Trajalo je nekoliko sati"

Blic pre 12 minuta
Novi incident u Danskoj: Dronovi kružili iznad najveće vojne baze: "Trajalo je nekoliko sati"

Neidentifikovani dronovi primećeni su u petak uveče iznad najveće danske vojne baze, saopštila je policija u subotu, nakon preleta dronova iznad danskog aerodroma Olborg u toj nordijskoj zemlji ranije ove nedelje.

- Mogu da potvrdim da smo imali incident oko 20:15 sati po lokalnom vremenu koji je trajao nekoliko sati. Jedan ili dva drona su viđena izvan i iznad aerodroma u Karupu - rekao je policajac Simon Skelsjaer za AFP. - Nismo ih srušili - rekao je, dodajući da policija ne može da komentiriše poreklo dronova. Policija, nastavio je Skelsjaer, sarađuje s vojskom u istrazi. - Baza u Karupu deli piste sa aerodromom Midtjiland, koja je bila nakratko zatvorena, ali nijedan
