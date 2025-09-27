"Očekujemo tri ili četiri miliona posetilaca" Mali: Učešće na Ekspu potvrdila 121 zemlja

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je 121 zemlja potvrdila učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo koja će se 2027. održati u Beogradu i istakao da će ta izložba biti najveći svetski događaj te godine.

- Najmnogobrojnija izložba bila je u Astani sa 117 zemalja. Mi očekujemo 130 zemalja. Najveći broj zemalja sa svih kontinenata, njihove firme, kulturna udruženja, sve će to biti u Beogradu 2027. godine. Očekujemo tri ili četiri miliona posetilaca - rekao je Mali za RTS. On je naglasio da će Ekspo biti prilika da pokažemo šta smo kao država uradili, ali i da se predstavimo kao pravi domaćini. - Posle toga, sa svom tom infrastrukturom, sa brendom koji budemo
