Siniša Mali: Očekujemo ne manje od 130 zemalja učesnica na izložbi Ekspo 2027

Danas pre 2 sata  |  RTS
Ministar finansija Siniša Mali kaže za RTS da je do sada 121 zemlja potvrdila učešće na izložbi Ekspo 2027 u Srbiji. „Očekujemo ne manje od 130 zemalja“, kazao je Mali za RTS.

Direktor Ekspa Danilo Jerinić poručuje da su brojni izazovi u organizacije tako velike izložbe, ali da smo na putu da oborimo sve rekorde. Siniša Mali ističe da je izgradnja Ekspa ogroman građevinski poduhvat koji ostaje generacijama koje dolaze. “Mi na dva kvadratna kilometara gradimo objekte u roku od tri godine. To se nikada u istoriji Srbije nije desilo da napravite tako veliki broj kvadrata u tako kratkom vremenskom roku. Ogroman uspeh naše građevinske
