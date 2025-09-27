Odlučujući potez: Zelenski od Trampa traži rakete za napade unutar Rusije: Ukrajina treba da sprovede "oko za oko" udare na ruska skladišta oružja

Blic pre 1 sat
Odlučujući potez: Zelenski od Trampa traži rakete za napade unutar Rusije: Ukrajina treba da sprovede "oko za oko" udare na…

Američki predsednik Donald Tramp rekao je ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom da je otvoren prema ideji da ukine ograničenja upotrebe američkog oružja u Ukrajini za napade na teritorije unutar Rusije, ali se na to nije obavezao, preneo je danas Vol strit džurnal pozivajući se na neimenovane američke i ukrajinske zvaničnike.

Prema navodima tog lista, Zelenski je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku ove sedmice od Trampa zatražio još američkih raketa dugog dometa i dozvolu da takvo oružje bude korišćeno za napade na ruske teritorije, na šta je Tramp rekao da se takvoj ideji ne protivi. Zelenski je prethodno izjavio da mu je Tramp rekao da Ukrajina treba da sprovede recipročne, "oko za oko" udare na rusku energetsku infrastrukturu i skladišta oružja, i da će on
Tramp odbio zahtev da se krstareće rakete tomahavk isporuče Ukrajini

Danas pre 2 sata
Ključne reči

UkrajinaNjujorkVol stritRusijaDonald Tramp

