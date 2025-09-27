Olivera se porodila u malom mestu u Srbiji, u državnoj zdravstvenoj ustanovi za kakvu je retko ko čuo: "Ležim, pored mene muž, dve babice i doktor i ja koja pričam: 'Kako je ovde lepo...'"

Blic pre 2 sata
Olivera se porodila u malom mestu u Srbiji, u državnoj zdravstvenoj ustanovi za kakvu je retko ko čuo: "Ležim, pored mene muž…

"Kada sam došla u porođajnu salu, osećaj mi je bio kao da sedim sa prijateljima na kafi i povremeno moram da pauziram razgovor zbog kontrakcije. Prosto nisam mogla da shvatim kako je tu toliko lepo i mirno" - priča za "Blic" deo svog iskustva mama Olivera Matović (34) koja je donela odluku da se porodi u Bačkoj Topoli umesto u Novom Sadu, gde živi. Sada svoju priču želi da podeli kako bi drugim ženama dala do znanja da iskustvo porođaja može da bude prelepo.

Za Vanbolničko porodilište "Dr Hadži Janoš" u Bačkoj Topoli, Olivera je čula od svoje kume. Kako objašnjava, zbog njenog sjajnog iskustva odlučila je da ode na pregled i nakon toga proceni da li će se poroditi upravo tamo. - Nakon dva porođaja, trebalo mi je sedam godina da se ohrabrim za još jednu trudnoću. Moja prva dva porođaja bila su fizički/fiziološki vrlo brza i lagana, a psihički/emotivno izuzetno traumatična. Strah, tenzija, ignorisanje osoblja u jednom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Olivera se porodila u malom mestu u Srbiji, u državnoj zdravstvenoj ustanovi za kakvu je retko ko čuo: "Ležim, pored mene muž…

Olivera se porodila u malom mestu u Srbiji, u državnoj zdravstvenoj ustanovi za kakvu je retko ko čuo: "Ležim, pored mene muž, dve babice i doktor i ja koja pričam: 'Kako je ovde lepo...'"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadBačkaTopola

Društvo, najnovije vesti »

Danas je jesenji Krstovdan

Danas je jesenji Krstovdan

RTV pre 4 minuta
„Ne lipši magarče kraj zelene trave“: Srbija već 11 meseci bez Saveta REM-a, hoćemo li ga dočekati?

„Ne lipši magarče kraj zelene trave“: Srbija već 11 meseci bez Saveta REM-a, hoćemo li ga dočekati?

Danas pre 4 minuta
Danas je jesenji Krstovdan i strogo se posti! Neki običaji se vezuju samo za ovaj dan! Jesenji Krstovdan U dom se unosi jedna…

Danas je jesenji Krstovdan i strogo se posti! Neki običaji se vezuju samo za ovaj dan! Jesenji Krstovdan U dom se unosi jedna biljka, a posebno voće se jede za zdravlje! Post se deli na dva dela i to na duhovni i telesni. Krstovdan, Uzvišenje sv. Križa

Volim Zrenjanin pre 8 minuta
Danas je jesenji Krstovdan – dan strogog posta

Danas je jesenji Krstovdan – dan strogog posta

Ozon pre 9 minuta
Na današnji dan, 27. septembar

Na današnji dan, 27. septembar

N1 Info pre 1 sat