Ovo je muškarac koji je uhapšen u Srbiji: Cela Bosna i Hercegovina tragala za njim zbog ubistva: Evo kako je izgleda akcija policije na Zvezdari (foto, video)

Adel Kabaš (34) zvani Dasta uhapšen je u Srbiji po Interpolovoj poternici koju je raspisala Bosna i Hercegovina.

Povodom njegovom hapšenja oglasio se i MUP: - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije u saradnji sa Upravom za tehniku i Policijskom upravom u Novom Sadu, uhapsili su u Beogradu državljanina Bosne i Hercegovine A. K. (1991) za kojim je Interpol Sarajevo raspisao međunarodnu poternicu zbog krivičnog dela ubistvo, saopštio je MUP Srbije. Prema informacijama MUP-a, on je uhapšen u Mis Irbijevoj ulici u beogradskoj opštini Zvezdara.