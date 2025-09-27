U Beogradu uhapšen državljanin Bosne i Hercegovine po Interpolovoj poternici

Danas pre 8 sati  |  Beta
U Beogradu uhapšen državljanin Bosne i Hercegovine po Interpolovoj poternici
– Policija u Beogradu uhapsila je državljanina Bosne i Hercegovine A.K. (34), za kojim je Interpol Sarajevo raspisao međunarodnu poternicu zbog krivičnog dela ubistvo, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP). On je uhapšen u Mis Irbijevoj ulici u beogradskoj opštini Zvezdara, dodaje se u saopštenju. On će biti priveden sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu radi daljeg preduzimanja mera i procesuiranja po međunarodnoj poternici.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Ovo je muškarac koji je uhapšen u Srbiji: Cela Bosna i Hercegovina tragala za njim zbog ubistva: Evo kako je izgleda akcija…

Ovo je muškarac koji je uhapšen u Srbiji: Cela Bosna i Hercegovina tragala za njim zbog ubistva: Evo kako je izgleda akcija policije na Zvezdari (foto, video)

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaSarajevoBosna i HercegovinaMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPZvezdaraInterpol

Društvo, najnovije vesti »

Solarni autići i insekti koji "jedu" plastiku: Deca oduševljena naučnim eksperimentima: Noć istraživača u Nišu

Solarni autići i insekti koji "jedu" plastiku: Deca oduševljena naučnim eksperimentima: Noć istraživača u Nišu

Blic pre 14 minuta
Evropska unija uvodi visoke carine na kineski čelik u rasponu od 25 do 50 odsto

Evropska unija uvodi visoke carine na kineski čelik u rasponu od 25 do 50 odsto

Blic pre 1 sat
Čačak: Deseti Dani patrijarha Pavla u manastiru Blagoveštenje

Čačak: Deseti Dani patrijarha Pavla u manastiru Blagoveštenje

RTV pre 1 sat
Beogradska filharmonija izvela "Priču o vojniku" u čast Ivana Tasovca

Beogradska filharmonija izvela "Priču o vojniku" u čast Ivana Tasovca

Blic pre 1 sat
Skriveni svet Vilijama Montgomerija

Skriveni svet Vilijama Montgomerija

Radar pre 3 sata