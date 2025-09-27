U Beogradu uhapšen državljanin Bosne i Hercegovine po Interpolovoj poternici

– Policija u Beogradu uhapsila je državljanina Bosne i Hercegovine A.K. (34), za kojim je Interpol Sarajevo raspisao međunarodnu poternicu zbog krivičnog dela ubistvo, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP). On je uhapšen u Mis Irbijevoj ulici u beogradskoj opštini Zvezdara, dodaje se u saopštenju. On će biti priveden sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu radi daljeg preduzimanja mera i procesuiranja po međunarodnoj poternici.