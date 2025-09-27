(Radarski snimci): Pogledajte kako će se tačno kretati nevreme kroz Srbiju u naredna 24 sata: Tokom noći kod ovog mesta stvara se jedna opasna pojava

U Srbiji će danas preovladavati promenljivo vreme, uz povremenu kišu i lokalne pljuskove koji se očekuju uglavnom na jugu, jugoistoku i jugozapadu zemlje, kao i ponegde u Podrinju, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Prema rečima RHMZ, vetar će biti slab do umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlјu povremeno i olujne jačine. - Najviša dnevna temperatura od 18 do 22 stepena - najavili su iz RHMZ. Kako se na sajtu Vreme Radar može videti, kiša će prvo pasti u delovima jugozapadne i južne Srbije, i na tom potezu će se tokom dana premeštati, a pokoji pljusak zahvatiće i jugoistočni deo. Tokom noći u predelu oko Nove Varoši