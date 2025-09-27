(Radarski snimci): Pogledajte kako će se tačno kretati nevreme kroz Srbiju u naredna 24 sata: Tokom noći kod ovog mesta stvara se jedna opasna pojava

Blic pre 24 minuta
(Radarski snimci): Pogledajte kako će se tačno kretati nevreme kroz Srbiju u naredna 24 sata: Tokom noći kod ovog mesta stvara…

U Srbiji će danas preovladavati promenljivo vreme, uz povremenu kišu i lokalne pljuskove koji se očekuju uglavnom na jugu, jugoistoku i jugozapadu zemlje, kao i ponegde u Podrinju, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Prema rečima RHMZ, vetar će biti slab do umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlјu povremeno i olujne jačine. - Najviša dnevna temperatura od 18 do 22 stepena - najavili su iz RHMZ. Kako se na sajtu Vreme Radar može videti, kiša će prvo pasti u delovima jugozapadne i južne Srbije, i na tom potezu će se tokom dana premeštati, a pokoji pljusak zahvatiće i jugoistočni deo. Tokom noći u predelu oko Nove Varoši
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Promenljivo i vetrovito vreme u Srbiji uz lokalne pljuskove i pad temperature

Promenljivo i vetrovito vreme u Srbiji uz lokalne pljuskove i pad temperature

Naslovi.ai pre 1 sat
Vreme sutra: Promenljivo oblačno, sa kišom i umerenim vetrom

Vreme sutra: Promenljivo oblačno, sa kišom i umerenim vetrom

Vesti online pre 2 sata
Prestaje košava, a počinju pljuskovi: Novo oglašavanje RHMZ-a zbog nevremena u Srbiji

Prestaje košava, a počinju pljuskovi: Novo oglašavanje RHMZ-a zbog nevremena u Srbiji

Mondo pre 1 sat
Obilne padavine stižu u Srbiju, ove predele zabeleće i sneg: Početak oktobra doneće burnu promenu vremena

Obilne padavine stižu u Srbiju, ove predele zabeleće i sneg: Početak oktobra doneće burnu promenu vremena

Telegraf pre 2 sata
Evo kada konačno staje košava Ne radujte se uzalud, kreće još gori haos (foto)

Evo kada konačno staje košava Ne radujte se uzalud, kreće još gori haos (foto)

Alo pre 3 sata
Vremenska prognoza 28. septembar 2025.

Vremenska prognoza 28. septembar 2025.

RTS pre 4 sati
Pljuskovi sa olujnim udarima vetra prete ovim delovima Srbije: Rhmz se oglasio zbog velikog zahlađenja

Pljuskovi sa olujnim udarima vetra prete ovim delovima Srbije: Rhmz se oglasio zbog velikog zahlađenja

Mondo pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatRHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

(Radarski snimci): Pogledajte kako će se tačno kretati nevreme kroz Srbiju u naredna 24 sata: Tokom noći kod ovog mesta stvara…

(Radarski snimci): Pogledajte kako će se tačno kretati nevreme kroz Srbiju u naredna 24 sata: Tokom noći kod ovog mesta stvara se jedna opasna pojava

Blic pre 24 minuta
Promenljivo i vetrovito vreme u Srbiji uz lokalne pljuskove i pad temperature

Promenljivo i vetrovito vreme u Srbiji uz lokalne pljuskove i pad temperature

Naslovi.ai pre 1 sat
Hor "Vrapčići" iz Banja Luke nastupio u Novom Sadu u okviru manifestacije “Dani srpske u Srbiji"

Hor "Vrapčići" iz Banja Luke nastupio u Novom Sadu u okviru manifestacije “Dani srpske u Srbiji"

RTV pre 1 sat
Besplatni preventivni pregledi u ponedeljak na Trgu slobode

Besplatni preventivni pregledi u ponedeljak na Trgu slobode

NoviSad.com pre 2 sata
Vreme sutra: Promenljivo oblačno, sa kišom i umerenim vetrom

Vreme sutra: Promenljivo oblačno, sa kišom i umerenim vetrom

Vesti online pre 2 sata