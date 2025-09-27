Lekari bez granica napustili grad Gazu

Danas pre 7 sati  |  FoNet
Lekari bez granica napustili grad Gazu
Jedna od najvećih svetskih zdravstvena nevladinih organizacija Lekari bez granica saopštila je danas da je izraelska vojna ofanziva na Gazu dovela njihovo osoblje i pacijente u opasnost, zbog čega su primorani da obustave medicinske usluge u tom području. „Nemamo drugi izbor osim da obustavimo svoje aktivnosti, jer su naše klinike okružene izraelskim snagama“, naveo je u saopštenju koordinator grupe za vanredne situacije u Gazi Džejkob Grejndžer, preneo je CNN. „To
Blic pre 31 minuta
Blic pre 31 minuta
