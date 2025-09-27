Banjaja najbrži u sprintu: Vozač Dukatija napravio uvod za Veliku nagradu Japana

Vozač Dukatija Frančesko Banjaja pobedio je u sprint trci koja se vozi u okviru Velike nagrade Japana u Moto GP šampionatu.

Banjaja je na stazi u Motegiju došao do prve pobede u 17. sprint trci ove sezone. Drugi je bio njegov timski kolega Mark Markez, a treće mesto je zauzeo vozač KTM-a Pedro Akosta. Bodove su još osvojili Đoan Mir, Franko Morbideli, Fabio Kvartararo, Luka Marini, Raul Fernandez i Ai Ogura. Glavna trka za Veliku nagradu Japana biće vožena sutra u sedam časova. Mark Markez je vodeći u generalnom plasmanu sa 521 bodom, drugi je Aleks Markez sa 330, a treći Banjaja sa 249.