Frančesko Banjaja pobednik sprint trke za Veliku nagradu Japana

Glavna trka biće vožena sutra u sedam časova

Vozač Dukatija Frančesko Banjaja pobedio je danas u sprint trci koja se vozi u okviru Velike nagrade Japana u Moto GP šampionatu. Banjaja je na stazi u Motegiju došao do prve pobede u 17. sprint trci ove sezone. Drugi je bio njegov timski kolega Mark Markez, a treće mesto je zauzeo vozač KTM-a Pedro Akosta. Bodove su još osvojili Đoan Mir, Franko Morbideli, Fabio Kvartararo, Luka Marini, Raul Fernandez i Ai Ogura. Glavna trka za Veliku nagradu Japana biće vožena