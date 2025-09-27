Frančesko Banjaja pobednik sprint trke za Veliku nagradu Japana

Politika pre 2 sata
Frančesko Banjaja pobednik sprint trke za Veliku nagradu Japana

Glavna trka biće vožena sutra u sedam časova

Vozač Dukatija Frančesko Banjaja pobedio je danas u sprint trci koja se vozi u okviru Velike nagrade Japana u Moto GP šampionatu. Banjaja je na stazi u Motegiju došao do prve pobede u 17. sprint trci ove sezone. Drugi je bio njegov timski kolega Mark Markez, a treće mesto je zauzeo vozač KTM-a Pedro Akosta. Bodove su još osvojili Đoan Mir, Franko Morbideli, Fabio Kvartararo, Luka Marini, Raul Fernandez i Ai Ogura. Glavna trka za Veliku nagradu Japana biće vožena
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Banjaja slavio u Japanu, Markez iza njega

Banjaja slavio u Japanu, Markez iza njega

Sportski žurnal pre 29 minuta
Prva pobeda u sezoni! Moto GP: Frančesko Banjaja pobednik sprint trke za Veliku nagradu Japana

Prva pobeda u sezoni! Moto GP: Frančesko Banjaja pobednik sprint trke za Veliku nagradu Japana

Dnevnik pre 1 sat
Banjaja najbrži u sprintu: Vozač Dukatija napravio uvod za Veliku nagradu Japana

Banjaja najbrži u sprintu: Vozač Dukatija napravio uvod za Veliku nagradu Japana

Dnevnik pre 1 sat
Banjaja pobednik sprint trke za Veliku nagradu Japana

Banjaja pobednik sprint trke za Veliku nagradu Japana

RTS pre 2 sata
Italijan brži od rivala: Frančesko Banjaja pobedio u sprint trci u Japanu

Italijan brži od rivala: Frančesko Banjaja pobedio u sprint trci u Japanu

Večernje novosti pre 2 sata
Peko pokazao da nije beznadežan, markes vozio koliko mu treba: Dupla pobeda Dukatija, Mark sutra najverovatnije postaje…

Peko pokazao da nije beznadežan, markes vozio koliko mu treba: Dupla pobeda Dukatija, Mark sutra najverovatnije postaje šampion!

Hot sport pre 3 sata
MOTO GP: Banjaja slavio ispred Markeza u sprintu

MOTO GP: Banjaja slavio ispred Markeza u sprintu

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Japan

Sport, najnovije vesti »

Generalni menadžer Dubaija: Avramović nije mogao da hoda posle Evrobasketa

Generalni menadžer Dubaija: Avramović nije mogao da hoda posle Evrobasketa

Danas pre 29 minuta
Muzeti pobesneo na publiku, izvređao sve Kineze: Italijan se oglasio i na Instagramu!

Muzeti pobesneo na publiku, izvređao sve Kineze: Italijan se oglasio i na Instagramu!

Hot sport pre 4 minuta
Rade Bogdanović neobjašnjivo udario na crvenu zvezdu: Morali su da uđu u LŠ i da pobede Seltik!

Rade Bogdanović neobjašnjivo udario na crvenu zvezdu: Morali su da uđu u LŠ i da pobede Seltik!

Hot sport pre 29 minuta
Siner nastavlja put ka finalu u Pekingu, Atman namučio drugog tenisera sveta

Siner nastavlja put ka finalu u Pekingu, Atman namučio drugog tenisera sveta

RTS pre 9 minuta
Bergs se dobro pokazao, ali Alkaraz ide u četvrtfinale u Tokiju

Bergs se dobro pokazao, ali Alkaraz ide u četvrtfinale u Tokiju

RTS pre 34 minuta