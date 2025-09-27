MOTO GP: Banjaja slavio ispred Markeza u sprintu

Euronews pre 40 minuta  |  Autor: Euronews
MOTO GP: Banjaja slavio ispred Markeza u sprintu

Mark Markez je na pragu istorije ovog vikenda i devete titule u Moto GP šampionatu.

Ipak, za to će morati da sačeka još malo, odnosno do sutra. A, pre glavne trke za VN Japana, na stazi "Motegi" ovog jutra vožen je sprint. Pobednik je bio Frančesko Banjaja sa vremenom 20.09,792 drugi je kroz cilj prošao Mark Markez, dok je treći bio Pedro Akosta. Prvih deset kompletirali su: Đoan Mir, Franko Morbideli, Fabio Kvartararo, Luka Marini, Raul Fernandez, Ai Ogura i Aleks Markez. First gold medal of the season for @PeccoBagnaia! 🥇 #JapaneseGP 🇯🇵
