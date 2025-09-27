Tri smrskana vozila, jedno izletelo sa puta: Teška nesreće kod Užica, na licu mesta nastradao muškarac

UŽICE: Tokom jutanjih sati na magistralnom putu Užice – Sevojno došlo je do teške saobraćajne nesreće kada su se sudarila tri vozila, jedno lice je nastradalo a jedno povređeno.

- U sudaru su učestvovali fiat, audi i opel. Nasred kolovoza su ostala smrskana vozila, jedno je sletelo sa magistrale. Slika je zastrašujuća, kaže jedan od očevidaca za RINU. Povređeni muškarac je vozilom Hitne pomoći prevezen u užičku bolnicu. Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen. RINA