Tri smrskana vozila, jedno izletelo sa puta: Teška nesreće kod Užica, na licu mesta nastradao muškarac

Dnevnik pre 32 minuta
Tri smrskana vozila, jedno izletelo sa puta: Teška nesreće kod Užica, na licu mesta nastradao muškarac

UŽICE: Tokom jutanjih sati na magistralnom putu Užice – Sevojno došlo je do teške saobraćajne nesreće kada su se sudarila tri vozila, jedno lice je nastradalo a jedno povređeno.

- U sudaru su učestvovali fiat, audi i opel. Nasred kolovoza su ostala smrskana vozila, jedno je sletelo sa magistrale. Slika je zastrašujuća, kaže jedan od očevidaca za RINU. Povređeni muškarac je vozilom Hitne pomoći prevezen u užičku bolnicu. Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen. RINA
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Jedna osoba poginula u sudaru tri automobila kod Užica

Jedna osoba poginula u sudaru tri automobila kod Užica

Novi magazin pre 11 minuta
Jedna osoba poginula u sudaru tri automobila kod Užica

Jedna osoba poginula u sudaru tri automobila kod Užica

N1 Info pre 47 minuta
Jedna osoba poginula, jedna povređena: Sudar tri automobila kod Užica

Jedna osoba poginula, jedna povređena: Sudar tri automobila kod Užica

Nova pre 37 minuta
Jedna osoba poginula, jedna povređena: Jezive scene na putu Užice - Sevojno: Tri vozila se sudarila, jedno sletelo sa puta

Jedna osoba poginula, jedna povređena: Jezive scene na putu Užice - Sevojno: Tri vozila se sudarila, jedno sletelo sa puta

Blic pre 27 minuta
Nesreća kod Užica, jedna osoba poginula

Nesreća kod Užica, jedna osoba poginula

RTS pre 52 minuta
Smrskana vozila, jedno sletelo sa puta: Ovo je slika sa mesta teške nesreće kod Užica, na licu mesta nastradao muškarac

Smrskana vozila, jedno sletelo sa puta: Ovo je slika sa mesta teške nesreće kod Užica, na licu mesta nastradao muškarac

RINA pre 57 minuta
Jedna osoba poginula u sudaru tri automobila kod Užica

Jedna osoba poginula u sudaru tri automobila kod Užica

Novi magazin pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

AudiOpelFiatFijatUžice

Hronika, najnovije vesti »

Tela bračnog para pronađena u selu kod Despotovca: Sumnja se na ubistvo

Tela bračnog para pronađena u selu kod Despotovca: Sumnja se na ubistvo

N1 Info pre 12 minuta
Unuk ubio babu: I dedu?! Najnoviji detalji užasa kod Despotovca: Supružnici nasmrt izbodeni!

Unuk ubio babu: I dedu?! Najnoviji detalji užasa kod Despotovca: Supružnici nasmrt izbodeni!

Blic pre 12 minuta
(Video) Jezive scene na Kalemegdanu: Grupa džeparoša kamenovala turiste: Jednom vodiču pretili i nožem, sve je snimljeno

(Video) Jezive scene na Kalemegdanu: Grupa džeparoša kamenovala turiste: Jednom vodiču pretili i nožem, sve je snimljeno

Blic pre 2 minuta
Direktan sudar na krivini: Poginuo vozač (61), više povređenih- Detalji teške nesreće kod Užica

Direktan sudar na krivini: Poginuo vozač (61), više povređenih- Detalji teške nesreće kod Užica

Kurir pre 2 minuta
Tela supružnika u lokvi krvi zatekli rođaci: Detalji dvostrukog ubistva kod Despotovca lede krv: Sumnja se da su baka i deka…

Tela supružnika u lokvi krvi zatekli rođaci: Detalji dvostrukog ubistva kod Despotovca lede krv: Sumnja se da su baka i deka ubijeni juče!

Blic pre 7 minuta