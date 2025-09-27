Finac sleteo u Beograd: Murinen oduševljen što će igrati u Partizanu

Novo pojačanje Partizana, finski košarkaš Mika Murinen, stigao je u Beograd i već na aerodromu izrazio oduševljenje što će naredne sezone nositi crno-beli dres.

Murinen nije krio emocije, naglašavajući da mu je oduvek bila želja da igra u Srbiji i takmiči se u Evroligi, a posebno se raduje radu sa legendarnim Željkom Obradovićem. "Presrećan sam što sam ovde i što ću igrati pred našim navijačima. Još kao petogodišnjak sanjao sam da igram u Srbiji i u Evroligi, i sada se taj san ostvaruje. Osećaj je neverovatan“, rekao je Murinen po dolasku u srpsku prestonicu. Talentovani Finac istakao je da prati dešavanja u regionalnoj