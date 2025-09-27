Stigla Partizanova "bomba" - Mika Murinen u Beogradu

Stigla Partizanova "bomba" - Mika Murinen u Beogradu

Novi košarkaš Partizana Mika Murinen sleteo je na aerodrom "Nikola Tesla".

Partizanova "bomba" u liku 18-godišnjeg finskog supertalenta je u Beogradu. Crno-beli su u Murinenu dobili rezervnu opciju na centru, a Mika će imati iskustvo sa ozbiljnom košarkom (najozbiljnijom u Evropi), bar na godinu dana, dok ga NBA ambicije ne vrate za SAD, gde je pohađao srednju školu. Murinen je sa čelnicima šampiona Srbije i regiona potpisao trogodišnji ugovor, potvrdio je predsednik kluba Ostoja Mijailović na redovnoj konferenciji za medije pred početak
