Od 15. oktobra poskupljuje grejanje u Kragujevcu

Korisnici daljinskog grejanja u Kragujevcu ovu uslugu će plaćati više od predstojeće grejne sezone, tačnije od 15. oktobra ove godine, pošto je Gradsko veće dalo saglasnost Energetici za korekciju cenovnika, piše InfoKg.

Za građane koji grejanje stambenog prostora plaćaju paušalno, to znači da će umesto sadašnjeg 121,15 dinara po metru kvadratnom, plaćati 133,24 dinara. Kragujevčanima koji grejanje stanova plaćaju po potrošnji, cena fiksnog dela sa 55,50 dinara po kvadratu uvećana je na 58,68 dinara. Varijabilni deo sa 5,40 ide na 7,75 dinara. Mesečni račun za grejanje stana od 50 kvadrata iznosiće 6.662 dinara, za plaćanje na 12 meseci. Novim cenovnikom, za grejanje poslovnog