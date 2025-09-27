Studenti pozivaju na zajedničku šetnju do Slane bare u nedelju, okupljanje kod Železničke stanice

Moj Novi Sad pre 3 sata
Studenti pozivaju na zajedničku šetnju do Slane bare u nedelju, okupljanje kod Železničke stanice

Studenti u blokadi fakulteta Univerziteta u Novom Sadu pozvali su građane da u nedelju, 28. septembra, u 14 časova dođu kod Železničke stanice, odakle će krenuti protestna šetnja.

Oni su na društvenim mrežama poručili da se oni odazivaju pozivu Zborova i da će sa ove lokacije zajedno sa njima krenuti do Sajlova, gde se okupljaju pristalice SNS-a. Oni su na Instagramu objavili rutu protesta, prema kojoj će se nakon okupljanja ići ka Bulevaru Jaše Tomića, zatim Kisačkom ulicom, potom Sentandrejskim putem do Kružnog toka, gde se, kako su saopštili, nalaze sa Zborovima. Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta u Novom Sadu na mreži X naglasili
