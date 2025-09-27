Stravični detalji ubistva bračnog para kod Despotovca: Posetio ih usred noći i pobegao

Mondo pre 7 minuta  |  Mila Matović
Stravični detalji ubistva bračnog para kod Despotovca: Posetio ih usred noći i pobegao

Bračni par star 76 i 79 godina ubijen je oko četri sata jutros kod Despotovca , iz za sada nepoznatog razloga.

Lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt! Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, dvostruko ubistvo se dogodilo oko četri sata ujutru. "Sumnja se da je zločin počinio njihov unuk koji ima 39 godina i koji je nakon jezivog ubistva pobegao. Navodno, on je danima dolazio kod babe i dede, a juče je došao svojim kamionom kod njih kako bi ih posetio", kaže izvor i dodaje: "Iz za sada nepoznatog razloga dogodilo se dvostruko ubistvo, a osumnjičeni ubica je
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Tela bračnog para pronađena u selu kod Despotovca: Sumnja se na ubistvo

Tela bračnog para pronađena u selu kod Despotovca: Sumnja se na ubistvo

N1 Info pre 12 minuta
Unuk ubio babu: I dedu?! Najnoviji detalji užasa kod Despotovca: Supružnici nasmrt izbodeni!

Unuk ubio babu: I dedu?! Najnoviji detalji užasa kod Despotovca: Supružnici nasmrt izbodeni!

Blic pre 13 minuta
Tela supružnika u lokvi krvi zatekli rođaci: Detalji dvostrukog ubistva kod Despotovca lede krv: Sumnja se da su baka i deka…

Tela supružnika u lokvi krvi zatekli rođaci: Detalji dvostrukog ubistva kod Despotovca lede krv: Sumnja se da su baka i deka ubijeni juče!

Blic pre 8 minuta
Direktan sudar na krivini: Poginuo vozač (61), više povređenih- Detalji teške nesreće kod Užica

Direktan sudar na krivini: Poginuo vozač (61), više povređenih- Detalji teške nesreće kod Užica

Kurir pre 2 minuta
Tela bračnog para pronađena u selu kod Despotovca: Sumnja se na ubistvo

Tela bračnog para pronađena u selu kod Despotovca: Sumnja se na ubistvo

Novi magazin pre 12 minuta
Teška saobraćajna nezgoda kod Užica – poginula jedna osoba

Teška saobraćajna nezgoda kod Užica – poginula jedna osoba

Glas Zapadne Srbije pre 12 minuta
Pronađena dva tela kod Despotovca, sumnja na dvostruko ubistvo

Pronađena dva tela kod Despotovca, sumnja na dvostruko ubistvo

Danas pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Despotovac

Hronika, najnovije vesti »

Tela bračnog para pronađena u selu kod Despotovca: Sumnja se na ubistvo

Tela bračnog para pronađena u selu kod Despotovca: Sumnja se na ubistvo

N1 Info pre 12 minuta
Unuk ubio babu: I dedu?! Najnoviji detalji užasa kod Despotovca: Supružnici nasmrt izbodeni!

Unuk ubio babu: I dedu?! Najnoviji detalji užasa kod Despotovca: Supružnici nasmrt izbodeni!

Blic pre 13 minuta
(Video) Jezive scene na Kalemegdanu: Grupa džeparoša kamenovala turiste: Jednom vodiču pretili i nožem, sve je snimljeno

(Video) Jezive scene na Kalemegdanu: Grupa džeparoša kamenovala turiste: Jednom vodiču pretili i nožem, sve je snimljeno

Blic pre 3 minuta
Direktan sudar na krivini: Poginuo vozač (61), više povređenih- Detalji teške nesreće kod Užica

Direktan sudar na krivini: Poginuo vozač (61), više povređenih- Detalji teške nesreće kod Užica

Kurir pre 2 minuta
Tela supružnika u lokvi krvi zatekli rođaci: Detalji dvostrukog ubistva kod Despotovca lede krv: Sumnja se da su baka i deka…

Tela supružnika u lokvi krvi zatekli rođaci: Detalji dvostrukog ubistva kod Despotovca lede krv: Sumnja se da su baka i deka ubijeni juče!

Blic pre 8 minuta