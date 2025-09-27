Stravični detalji ubistva bračnog para kod Despotovca: Posetio ih usred noći i pobegao

Bračni par star 76 i 79 godina ubijen je oko četri sata jutros kod Despotovca , iz za sada nepoznatog razloga.

Lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt! Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, dvostruko ubistvo se dogodilo oko četri sata ujutru. "Sumnja se da je zločin počinio njihov unuk koji ima 39 godina i koji je nakon jezivog ubistva pobegao. Navodno, on je danima dolazio kod babe i dede, a juče je došao svojim kamionom kod njih kako bi ih posetio", kaže izvor i dodaje: "Iz za sada nepoznatog razloga dogodilo se dvostruko ubistvo, a osumnjičeni ubica je