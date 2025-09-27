"Kad država spusti slušalicu": Porodice za N1 o izgubljenim životima bližnjih koji nisu dočekali hitnu pomoć

N1 Info pre 25 minuta  |  Anđela Davić
"Kad država spusti slušalicu": Porodice za N1 o izgubljenim životima bližnjih koji nisu dočekali hitnu pomoć

Pozivanje Hitne pomoći u Srbiji za mnoge je trauma koju će pamtiti ceo život.

Ekipe često stižu prekasno ili uopšte ne dolaze, što je u nekoliko slučajeva završilo smrću njihovih najbližih, pokazala su iskustva sagovornika N1. Porodice svedoče o satima čekanja dok nadležne institucije još uvek nisu uvele standardizovane protokole i podzakonske akte koji bi jasno odredili prioritet i obavezu slanja ekipe. Ministarstvo zdravlja nije odgovorilo na pitanja N1 o evidenciji pritužbi, vremenskim standardima i merama za poboljšanje dostupnosti hitne
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

„Brat je mogao biti živ, da je ekipa stigla na vreme“: Potresne reči članova porodica čije pozive je Hitna pomoć ignorisala…

„Brat je mogao biti živ, da je ekipa stigla na vreme“: Potresne reči članova porodica čije pozive je Hitna pomoć ignorisala

Nova pre 16 minuta
Porodice za N1 o izgubljenim životima bližnjih koji nisu dočekali hitnu pomoć

Porodice za N1 o izgubljenim životima bližnjih koji nisu dočekali hitnu pomoć

Novi magazin pre 5 minuta
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

"Kad država spusti slušalicu": Porodice za N1 o izgubljenim životima bližnjih koji nisu dočekali hitnu pomoć

"Kad država spusti slušalicu": Porodice za N1 o izgubljenim životima bližnjih koji nisu dočekali hitnu pomoć

N1 Info pre 25 minuta
Đurđević Stamenkovski: Kultura sećanja najvažnija za imunitet jednog naroda

Đurđević Stamenkovski: Kultura sećanja najvažnija za imunitet jednog naroda

RTV pre 21 minuta
Danas je Krstovdan - Trpeza mora biti posna a veruje se da se smeju jesti samo ove dve namirnice

Danas je Krstovdan - Trpeza mora biti posna a veruje se da se smeju jesti samo ove dve namirnice

InfoKG pre 40 minuta
Jović: Samofinansirajućim studentima povraćaj 50 odsto školarine u oktobru

Jović: Samofinansirajućim studentima povraćaj 50 odsto školarine u oktobru

RTV pre 36 minuta
Stanje na putevima: Kiša i jak vetar otežavaju uslove za vožnju

Stanje na putevima: Kiša i jak vetar otežavaju uslove za vožnju

Glas Zaječara pre 20 minuta