Oko 2,3 miliona ljudi ostalo bez struje na jugoistoku Meksika - haos u Kankunu

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Oko 2,3 miliona ljudi ostalo bez struje na jugoistoku Meksika - haos u Kankunu

Oko 2,3 miliona ljudi je ostalo bez struje na jugoistoku Meksika, što je izazvalo haotičnu situaciju, posebno u turističkom gradu Kankunu, saopštile su tamošnje vlasti.

Nestanak struje je trajao četiri sata u petak uveče zbog kvara na vezama između nekoliko mreža, a bez nje je i dalje polovina potrošača u velikim pogođenim područjima država Jukatan, Kampeče i Kintana Ro. "Pogođeno je oko 2,3 miliona korisnika", saopštilanje Savezna komisija za električnu energiju. Semafori su prestali da rade u Kankunu, što je izazvalo poremećaj u saobraćaju, dok su samo preduzeća sa generatorima nastavila da rade. Telefonska usluga je bila
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

2,3 Miliona ljudi bez struje Nastao totalni haos i potpuni mrak! (video)

2,3 Miliona ljudi bez struje Nastao totalni haos i potpuni mrak! (video)

Alo pre 1 sat
2,3 miliona ljudi ostalo bez struje u Meksiku: Haotično u poznatom turističkom gradu, u saobraćaju kolaps jer ne rade semafori…

2,3 miliona ljudi ostalo bez struje u Meksiku: Haotično u poznatom turističkom gradu, u saobraćaju kolaps jer ne rade semafori

Nova pre 1 sat
Oko 2,3 miliona ljudi ostalo bez struje na jugoistoku Meksika

Oko 2,3 miliona ljudi ostalo bez struje na jugoistoku Meksika

Novi magazin pre 1 sat
Više od dva miliona ljudi ostalo bez struje u Meksiku

Više od dva miliona ljudi ostalo bez struje u Meksiku

Radio 021 pre 1 sat
Potpuni mrak: Totalni haos na ulicama; 2,3 miliona ljudi bez struje VIDEO

Potpuni mrak: Totalni haos na ulicama; 2,3 miliona ljudi bez struje VIDEO

B92 pre 1 sat
Milion ljudi u mraku: Ne radi ništa nastao potpuni kolaps - masovni nestanak struje u Meksiku (video)

Milion ljudi u mraku: Ne radi ništa nastao potpuni kolaps - masovni nestanak struje u Meksiku (video)

Večernje novosti pre 2 sata
(Video) Masovni nestanak struje u Meksiku: Milioni ljudi u mraku, ne radi ništa, nastao potpuni kolaps

(Video) Masovni nestanak struje u Meksiku: Milioni ljudi u mraku, ne radi ništa, nastao potpuni kolaps

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Meksiko

Svet, najnovije vesti »

Kompanija Boš ukida 13.000 radnih mesta u Nemačkoj do 2030. godine

Kompanija Boš ukida 13.000 radnih mesta u Nemačkoj do 2030. godine

Nova ekonomija pre 2 minuta
Orban Trampu: Nema prekida uvoza gasa iz Rusije, da računi ne bi skočili u "nebesa"

Orban Trampu: Nema prekida uvoza gasa iz Rusije, da računi ne bi skočili u "nebesa"

N1 Info pre 2 minuta
KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Najmanje 32 civila poginulo u izraelskim napadima u Gazi

KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Najmanje 32 civila poginulo u izraelskim napadima u Gazi

Euronews pre 13 minuta
Sad: opozvale vizu kolumbijskom predsedniku Petru zbog izjava tokom Generalne skupštine UN: Evo šta je razbesnelo Vaštington

Sad: opozvale vizu kolumbijskom predsedniku Petru zbog izjava tokom Generalne skupštine UN: Evo šta je razbesnelo Vaštington

Blic pre 8 minuta
Počelo odbrojavanje do ponovnog uvođenja sankcija UN protiv Irana

Počelo odbrojavanje do ponovnog uvođenja sankcija UN protiv Irana

NIN pre 13 minuta