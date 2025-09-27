2,3 miliona ljudi ostalo bez struje u Meksiku: Haotično u poznatom turističkom gradu, u saobraćaju kolaps jer ne rade semafori

Nova pre 26 minuta  |  Autor: Beta
2,3 miliona ljudi ostalo bez struje u Meksiku: Haotično u poznatom turističkom gradu, u saobraćaju kolaps jer ne rade semafori…

Oko 2,3 miliona ljudi je ostalo bez struje na jugoistoku Meksika, što je izazvalo haotičnu situaciju, posebno u turističkom gradu Kankunu, saopštile su tamošnje vlasti.

Nestanak struje je trajao četiri sata u petak uveče zbog kvara na vezama između nekoliko mreža, a bez nje je i dalje polovina potrošača u velikim pogođenim područjima država Jukatan, Kampeče i Kintana Ro. „Pogođeno je oko 2,3 miliona korisnika“, saopštilanje Savezna komisija za električnu energiju. Semafori su prestali da rade u Kankunu, što je izazvalo poremećaj u saobraćaju, dok su samo preduzeća sa generatorima nastavila da rade. Telefonska usluga je bila
